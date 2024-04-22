فيديو | بعد 7 أشهر.. نبوءة كارباخال بشأن الكلاسيكو تتحقق!

ماذا قال نجم ريال مدريد؟

تحققت نبوءة داني كارباخال، نجم ريال مدريد، بشأن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو هذا الموسم.

وحقق ريال مدريد 3 انتصارات على برشلونة (بالعلامة الكاملة)، في نهائي السوبر الإسباني، وذهاب وإياب الدوري.

وكان البارسا قد فاز على الميرنجي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحضيرات للموسم الجديد في شهر يوليو 2023.

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وعقب المباراة، قال كارباخال في تصريحات صحفية: "الخسارة أمام برشلونة ليست ممتعة، لكنه يجب تحديد اللحظة التي نحن فيها وأهمية اللقاء، يمكن للجماهير أن تهدأ وأنا مقتنع بأنه خلال المسابقات الرسمية سنسحقهم".

وختم: "الشباب لدينا يمثلون الحاضر، يجب أن نعطيهم الثقة كاملة، وبالتأكيد سيجلبون لنا الفرح، قمنا بأشياء كثيرة جيدة، نتكيف مع نظام جديد، لكن في النهاية لم نتميز بالدقة أمام المرمى واستقبلنا هدفين في الدقائق الأخيرة عندما كنا أكثر اندفاعًا، لكن كانت لدينا فترات جيدة جدًا، وأعتقد أننا كنا بخير وأقوياء في الدفاع".