نبأ سعيد لبرشلونة يفجر معركة بين تشافي وديكو!

النادي تواصل بالفعل مع لاليجا

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، نبأ سعيدًا بشأن إمكانية تعزيز قائمة الفريق بلاعب وسط في الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت صحفية سبورت الإسبانية، أن "رافعة بيع استوديوهات برشلونة تقترب من الحصول على الضوء الأخضر".

وأضافت: "لدى برشلونة بالفعل وثائق جاهزة لبيع 49٪ من استوديوهات النادي، ويمتلك عروضا من صندوقين استثماريين، وعليه أن يختار أحدهما، علمًا بأنه (الصندوق) سيدفع نحو 50 مليون يورو كدفعة أولية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن برشلونة تواصل بالفعل مع LaLiga لإرسال الوثائق إليهم في أسرع وقت ممكن، والحصول على الضوء الأخضر من رابطة الأندية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في حل مشاكل اللعب النظيف، ويسمح للبارسا بدخول سوق الانتقالات الشتوية.

وختمت: "الصفقة الشتوية تمثل أزمة بين تشافي وديكو (المدير الرياضي)، فالمدرب الإسباني يرى أن الفريق يحتاج إلى بديل بديل للمصاب جافي (لاعب رقم 8)، أما ديكو فيراهن على وصول محور دفاعي (لاعب رقم 6)، كبديل لأوريول روميو، الذي لا يدخل في خطط مدرب البلوجرانا".