نبأ سعيد لبرشلونة.. شتيجن يوافق على تمديد عقده

ضوء في وسط العتمة..

باتت مسألة وقت ويُجدد مارك أندريه تير شتيجن عقده مع برشلونة حتى 2024، وذلك وفق تأكيدات تقارير من الصحف الإسبانية.

إدارة البرسا تضع التمديد مع شتيجن كأولوية لها، لكنها أجلت المسألة إلى حين الانتهاء من قضية ليونيل ميسي وبقائه أو رحيله.

الحارس الألماني أعلن في أكثر من مناسبة للإدارة أنه يحبذ الاستمرار في كامب نو ولا يمانع التمديد، وبالفعل فإن المفاوضات قائمة بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

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وبحسب مزاعم صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن شتيجن طلب زيادة ضخمة في راتبه، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تمنع تلبية تلك المطالب، بيد أن هذا لن يكون عائقًا أمام تمديده.

الصحيفة أكدت أن إدارة برشلونة تمكنت من إقناع شتيجن بزيادة أقل من التي يريدها، مع وعود بأن يتم تعويضه فور الانتهاء من توابع أزمة كورونا، وهو ما لقيّ بالفعل قبول صاحب الـ28 عامًا.

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برشلونة خسر قرابة الـ120 مليون يورو منذ اندلاع أزمة كورونا، وتحاول الإدارة حاليًا إصلاح الميزانية بخطوات عديدة مثل التخلص من الرواتب الضخمة ما يحول دون زيادة أجر شتيجن بالصورة التي يطلبها.

العديد من اللاعبين في طريقهم للمغادرة هذا الصيف على رأسهم لويس سواريز وصامويل أومتيتي، اللذان تفكر الإدارة في إطلاق سراحهما مجانًا فقط لتخفيض فاتورة الأجور، مع فيليبي كوتينيو وأكثر من اسم آخر ينبغي بعد رحيلهم أن تنصلح الأمور الاقتصادية نسبيًا.

الجدير بالذكر أن شتيجن سيغيب عن برشلونة في أول شهرين من الموسم الجديد بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية، ليفسح المجال لبديله، الحارس البرازيلي نيتو، لحماية عرين كتيبة رونالد كومان حتى ديسمبر على أقل تقدير.

كما تجدر الإشارة إلى أن الموسم الجديد سيبدأ بمنافسات الدوري الإسباني في 13 سبتمبر المقبل، حيث يلتقي مع برشلونة في الجولة الأولى مع الصاعد حديثًا ليتشي.