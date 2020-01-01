نبأ سعيد.. كأس السوبر الأوروبية "بروفة" عودة الجماهير للمدرجات

الأمور باتت أقرب من أي وقت مضى..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يدرس في الفترة الحالية تجربة إعادة الجماهير للمدرجات مرة أخرى من خلال تواجدهم في مباراة كأس السوبر الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر يوم 24 سبتمبر المقبل على ملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.

الجمهور غاب عن الملاعب منذ مارس الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وبدأت بعض الدول في السماح للجماهير بالعودة كفرنسا في المباريات الودية الأخيرة.

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الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع بالفيديو مع السكرتارية العامة للاتحادات والأعضاء كتب "شدد المشاركون جميعًا على الحاجة إلى إجراءات صارمة للنظافة والصحة لضمان صحة جميع الحاضرين للمباريات".

كما أضاف "ذكر الاتحاد الأوروبي أنه من السابق لأوانه السماح للجماهير بحضور مباريات المنتخبات الوطنية في أول سبتمبر، فنحن نحتاج في البداية إلى مباريات تجريبية لدراسة تأثر وتأثير المشجعين بالبروتوكولات الطبية".

وتابع "اقترح الاتحاد الأوروبي السماح للجماهير بدخول مباراة كأس السوبر الأوروبية لتعامل كمباراة تجريبية يُسمح من خلالها بوجود عدد أقل من المشجعين".

يذكر أن السوبر كان يفترض أن يقام بملعب دراجاو بورتو بالبرتغال، غير أن استضافة لشبونة لمباريات دوري الأبطال جعلت الاتحاد الأوروبي يقرر نقل هذا المحفل إلى المجر.