نبأ سار لجماهير برشلونة.. ميسي سيجدد عقده قريبًا!

الأمر بات مسألة وقت ليس إلا..

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ثمة اتصالات جمعت إدارة برشلونة مع والد ليونيل ميسي بشأن تجديد نجله مع البلوجرانا، ويعلم الطرفان أن الأمر يسير بشكل جيد وما هي إلا مسألة وقت ويُصبح بقاء ليو في كامب نو لمدة أطول حقيقة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة في صيف 2021، وتواجد بند في هذا العقد يسمح له بأن يُغادر كامب نو مقابل شرط جزائي معين، غير أن هذا البند قد انتهت صلاحيته بمرور يوم 10 يونيو.

يتبقى للبرغوث عام وحيد في تعاقده الحالي، لكنه بالتأكيد ليس الأخير، فتأكيدات جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، واضحة في هذا الصدد، الحرية مطلقة لميسي لأن يبقى حتى يشاء، تمامًا كما كان الحال مع تشافي وإنييستا وبويول.

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برشلونة ملتزم بنسبة 100% مع ميسي، وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن المفاوضات جارية حاليًا بين الإدارة والوالد والأمور تسير بإيجابية، ويتبقى فقط جلوس الطرفين سويًا لإنهاء الاتفاق ومن ثم توقيع اللاعب على عقده الجديد.

العقد الجديد على الأرجح سيواصل ميسي فيه التحصل على أكبر راتب في تاريخ برشلونة، وسيكون لمدة عامين مع إتاحة الفرصة للدولي الأرجنتيني بأن يُقرر مصيره بالبقاء بعدها أو الرحيل كما يريد.

الهدف المشترك حاليًا بين ميسي والإدارة ليس العقد، بل التركيز على ما تبقى من مباريات هذا الموسم من أجل استمرار لقب الدوري الإسباني في كتالونيا وتحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 2015.

يبدو أن ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، يسعى بكل قوته لذلك حقًا، وليس أدل على الأمر من صناعته لهدفي برشلونة في مباراة مايوركا يوم السبت الماضي، ثم تألقه أمام ليجانيس يوم الأربعاء وإحرازه لهدف من ركلة جزاء.

الجدير بالذكر أن ميسي حاليًا هو هداف الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا وبفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب الملاحقين، كريم بنزيما، في الوقت الذي يتصدر فيه البرسا جدول ترتيب البطولة بفارق 5 نقاط مؤقتًا عن ريال مدريد الوصيف.