نائب رئيس إشبيلية ينتقد تصرفات ريال مدريد: أطالبهم بالتوقف فورًا!

هل يتعمد الملكي ذلك؟

أكد خوسيه ماريا ديل نيدو جونيور نائب رئيس إشبيلية على ضرورة إيقاف هجوم ريال مدريد الدائم على الحكام في الفترة السابقة خلال تصريحات نقلتها "ماركا".

وقال نيدو: "أولًا نحن ضد قيام ريال مدريد بمثل تلك التصرفات عبر قناته، بكل تأكيد الحكام يخطئون، كما يفعل الجميع، وما علينا فعله هو أن نساعدهم".

وأضاف: "لا يجب أن تتأثر مكانة فريق مثل ريال مدريد بذلك النوع من التصرفات للضغط على الحكام والمؤسسة الخاصة بهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "أطلب منهم أن يتوقفوا عن ذلك فورًا، هذا ليس في صالح المنافسة، وأن يبدأوا في التوقف عن رفض القرارات التي تسعى إلى تعزيز نمو البطولة".

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جدير بالذكر أن لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مما عطل الملكي قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأسبوع القادم.