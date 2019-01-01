نايك، أديداس، بوما وأبرز رعاة قمصان أكبر الأندية الأوروبية

تسببت شعبية أكبر الأندية الأوروبية في شهرة بعض العلامات التجارية بسبب التصميمات الجيدة للأقمصة والتي حازت على إعجاب جماهير الفريق، فمن هم أبرز الرعاة؟

اكتسبت شركات الملابس الرياضية شعبية كبيرة للغاية في العالم بمجرد وضع علامتها التجارية على صدر قميص أي من الأندية الكبيرة في القارة العجوز وذلك بسبب القاعدة الجماهيرية العريضة لمثل هذه الفرق والتي لديها ملايين المشجعين في مختلف أنحاء العالم مما يكسبها دعاية كبيرة وكافية تماماً لنجاحها في أسرع وقت ممكن.

اضف إلى ذلك التصميمات الرائعة للقمصان والتي لطالما تشهد في كل موسم بعض التغييرات الجديدة المُعدلة عن الطراز القديم والتي في الأغلب تنال إعجاب المتابعين، على سبيل المثال أصبحت شركة نيو بالانس معروفة ودخلت السوق بقوة بعد رعايتها لكلا من إشبيلية الإسباني وليفربول الإنجليزي الذي توج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

في هذا التقرير، سيقودكم جول للتعرف على أبرز الرعاة لأقمصة أكبر الأندية في أوروبا والعالم.

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نايك

شهد شهر يونيو من عام 2017 الإعلان عن تعاقد توتنهام مع شركة نايك من أجل أن تكون الراعي الرسمي لقميص الفريق وذلك بعد خمس سنوات مع شركة "أندر أرمور" واتفقا الطرفان على عقد بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني في العام وذلك حتى 2033.

تعتبر شركة نايك هي الراعي الرسمي أيضاً لفريق تشيلسي وذلك منذ عام 2017، بعد أن أعلنت منافستها أديداس أنها ستنهي رعايتها للبلوز التي دامت لست سنوات في أوائل شهر يونيو من نفس العام، وتبلغ قيمة الصفقة مع فريق غرب لندن قيمة 900 مليون جنيه إسترليني وذلك حتى عام 2032.

أديداس

أعلنت شركة أديداس عن رعايتها لقميص أرسنال وذلك بدايةً من موسم 2019-20 في عقد سيستمر حتى موسم 2023-24 بعد نهاية التعاقد السابق مع شركة بوما والذي استغرق خمس سنوات وتحديداً منذ عام 2014 وحتى 2019.

كما قاموا بتصنيع أقمصة فريق مانشستر يونايتد بدايةً من موسم 2015-16 في عقد مدته 10 سنوات مقابل 750 مليون جنيه إسترليني بعد نهاية التعاقدات القديمة مع شركتي إمبرو ونايك الذي كسرت الرقم القياسي ودفعت 302.9 مليون جنيه إسترليني من أجل تواجد علامتها التجارية على قميص مانشستر يونايتد منذ 2002 وحتى 2015.

بوما

تحظى شركة بوما برعاية قميص مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بداية من موسم 2019-20 بعد أن انتهى تعاقد السماوي مع نايك بعد أن استمر لمدة ست سنوات، وبالنسبة للعقد الجديد فسوف يتحصل السيتزين على مقابل مالي يقدر بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني لمدة عقد كامل من الزمن، وتحديداً حتى عام 2030.

من المقرر أن تتجاوز صفقتهم مع بوما قيمة الصفقة القديمة مع شركة نايك والتي كانت تدفع لمانشستر سيتي 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

نيو بالانس

قامت شركة نيو بالانس بتصميم أقمصة فريق ليفربول الإنجليزي بدايةً من موسم 2015-16 بعد نهاية عقد الريدز مع كلا من أديداس وذلك في عام 2012 وكذلك شركة واريور التي تولت نفس المهام خلفاً لأديداس حتى 2015.

يستمر عقد ليفربول مع نيو بالانس حتى نهاية الموسم الحالي 2019-20، ومن المقرر أن يبدأ بطل أوروبا من جديد مع شركة أخرى وهي نايك وذلك بدايةً من الموسم المقبل.