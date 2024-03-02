نايف هزازي: كرهنا الكرة .. اعطوا الهلال الدوري الآن ولا تقطعوا سلسلة انتصاراته

نجم الاتحاد السابق يسخر من فوز الزعيم

SHAHID

أطلق نايف هزازي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، تصريحًا ساخرًا بعد خسارة العميد أمام الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، مؤكدًا أن التحكيم تدخل لمنح الزعيم الفوز.

وسقط الاتحاد في فخ الخسارة أمام مضيفه الهلال، بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ونشر نايف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "سناب شات"، وظهر وهو يستعرض لقطة طالب خلالها أحمد حجازي، قائد الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء بعد تعمد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال شده داخل منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول من اللقاء.

وقال نايف في المقطع وهو يضحك بسخرية: "بالله عليكم هذه اللعبة ليست واضحة!، انظروا كيف يسحب كوليبالي يد حجازي داخل منطقة الجزاء، والحكم يعود إلى الفار ويقول لا يوجد خطأ".

وأضاف بنفس النبرة الساخرة: "أعطوهم الدوري وكملوا سلسلة انتصارات الهلال التي يفرحون بها، كرهتونا في الكرة".

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وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم، بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي.

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