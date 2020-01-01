ناني: نصحت برونو فيرنانديش بعدم الانضمام لمانشستر سيتي

لويس ناني كان له دوراً كبيراً في انضمام فيرنانديش للشياطين الحمر

أكد لويس ناني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه اقنع برونو فيرنانديش بعدم الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر سيتي.

وانضم فيرنانديش إلى الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من سبورتينج لشبونة مقابل 55 مليون يورو.

وقال ناني في تصريحات صحفية: "كنت ألعب مع برونو، ورأيت منه الكثير من الجودة والمهارة".

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وتابع: "في أحد الأيام أجريت محادثة معه، وأخبرته أنه عليه الذهاب للدوري الإنجليزي، لأن أسلوب لعبه سيكون مميزاً في البريميرليج، وستحبه الجماهير".

وأضاف: "بمجرد رأيت أخبار اقترابه من البريميرليج، طلبت منه ألا يختار مانشستر سيتي، وألا يختار أي فريق آخر عليه فقط اختيار مانشستر يونايتد".

وواصل: "بعد شهرين تقريباً انضم للشياطين الحمر، وكنت سعيداً للغاية لأنه عمل بنصيحتي، وكانت لحظة جميلة التي رأيته فيها يلعب مع مانشستر ويسجل أهدافاً ويساهم مع الفريق في تحقيق الانتصارات".

جدير بالذكر أن متوسط الميدان البرتغالي، شارك مع مانشستر في ست مباريات حتى الآن سجل خلالهم أربعة أهداف، وصنع اثنين.