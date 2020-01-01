ناني: كنت قريباً من يوفنتوس لولا مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد أفسد الصفقة في اللحظات الأخيرة

كشف لويس ناني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ولاعب أورلاندو الأمريكي الحالي، أنه كان قريباً من الانضمام ليوفنتوس في 2014.

وانضم صاحب الـ 33 عاماً، إلى الشياطين الحمر في 2007 قادماً من سبورتينج لشبونة، قبل أن يرحل في 2014.

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وقال ناني في تصريحات صحفية: "في 2013 جددت عقدي مع مانشستر يونايتد، تعرضت لإصابة، وبالرغم من الإصابة وصلتني الكثير من العروض".

وواصل: "في ذلك الوقت الجميع كان يشارك، حتى اللاعبون الشباب مما جعلني أخبر الإدارة أنني أريد الرحيل".

وتابع: "وبعد التعافي من الإصابة، وافقت على الانضمام ليوفنتوس الأمور كانت تسير بشكل جيد والصفقة شبه منتهية".

وأردف: "ولكن في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، قرر مانشستر يونايتد أنه لم يعد يرغب في بيعي ولم يسمحوا لي بالرحيل مما عطل الصفقة".

وأوضح: "سألتهم بعد ذلك عن السبب، والرد الوحيد الذي حصلت عليه، أنني عليّ البقاء مع الفريق، حينها كنت غاضباً للغاية من الطريقة التي جرى بها الأمر، ولكني شعرت أنهم يريدون الاحتفاظ بي لأنني مهما للنادي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "وفي نهاية المطاف جاء لويس فان جال، وأخبرني بأنه يريد بعض التغييرات في الفريق، وبمجرد ما أتيحت لي الفرصة عدت إلى سبورتينج لشبونة".

جدير بالذكر أن ناني لعب مع الشياطين الحمر 230 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 40 هدفاً وصناعة 73 آخرين.