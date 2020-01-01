ناني عن مباراة مانشستر وليفربول: يونايتد سيكرر ما فعله مع سيتي

لاعب مانشستر يونايتد السابق يدعم الشياطين الحمر قبل كلاسيكو إنجلترا

دعم لويس ناني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر، قبل مباراتهم المرتقبة أمام ليفربول هذا الأسبوع.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول، مساء الأحد في قمة الجولة الـ 23 من البريميرليج على ملعب آنفيلد.

وقال ناني في تصريحات صحفية: "عندما يتوقع الجميع أن يخسر فريق مباراة كبيرة مثل تلك، فإن ذلك الفريق يرد بطريقة مختلفة".

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وواصل: "مانشستر يونايتد، لا يزال هو مانشستر يونايتد بلاعبين كبار، وبدوافع كبيرة يمكن أن يحدث أشياء كثيرة حتى وإن كان ليفربول هو أقوى فريق في الدوري".

وواصل: "الفريق يمتلك لاعبين كبار بإمكانهم أن يقرروا نتيجة اللقاء في لحظة واحدة، أنا واثق من أن مانشستر يونايتد سيعيد نفس الأمر الذي فعله مع مانشستر سيتي".

وتغلب الشياطين الحمر، على الجار سيتي بهدفين لهدف، مطلع ديسمبر الماضي، في البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة ويتبقى له مباراة، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.