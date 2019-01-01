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الدوري الإنجليزي الممتاز

نانت يطالب كارديف بمستحقاته من صفقة سالا

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Getty Images
الخلاف يبدا بين كلا الناديين بعد تناثر شائعات وفاة المهاجم الأرجنتيني بعد تحطم طائرته
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

طالب نادي نانت الفرنسي، نظيره الويلزي كارديف سيتي، بالحصول على مستحقاته المالية من صفقة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

كارديف أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقده مع الصفقة الأغلى في تاريخه بضم سالا مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

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ومن سوء حظ جميع الأطراف، تعطلت الطائرة المتوجهة باللاعب من فرنسا إلى كارديف بعد توديع زملائه بناديه القديم.

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وهو ما دفع كارديف لإيقاف التحويلات المالية، لحين التحقق من مصير اللاعب وإمكانية وجوده على قيد الحياة.

وفقاً لصحيفة " بي بي سي" البريطانية، فإن نانت طلب من كارديف الدفعة المالية الأولى من قيمة الصفقة.

وعلى الجانب الآخر لم يقم كارديف بأي رد حتى الآن، وسط توقعات حول خلاف بين الثنائي على التفاصيل المالية للصفقة المعطلة.

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جدير بالذكر أن قوات البحث عن سالا، عثرت على حطام طائرته في بحر المانش منذ بضعة أيام.

وحسبما أكد رئيس لجنة البحث عن سالا، فاللاعب قد توفى هو وقائد الطائرة، وجاري البحث عن جثتيهما.

 

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