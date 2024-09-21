Waldemar Kita NantesGetty
علي سمير

"لا أعرفه" .. رد مفاجىء من رئيس نانت على أنباء شراء آرنولد للنادي!

ترينت ألكسندر أرنولدنانتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسيليفربول

وصف القصة بأكملها بـ"الهراء"

بعد كل الأنباء التي انتشرت حول رغبة ألكساندر آرنولد في شراء نانت الفرنسي، خرج مالك النادي لينفي كل ذلك بشكل قاطع مؤكدًا أنه لا يعرف حتى نجم ليفربول.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن آرنولد ووالده مايكل، يفكران في شراء نانت بقيمة تصل إلى 118 مليون جنيه استرليني، بعد 3 اجتماعات مع فالديمار كيتا مالك النادي الفرنسي، بما في ذلك اجتماع عبر مكالمة فيديو قبل الظهور معًا في جنيف.

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وفي حديثه إلى صحيفة "بريس أوشن" قال كيتا:"كل هذا هراء، من أين أتت هذه الأنباء؟ كيف تتوقع من رجل جاد يريد شراء نادٍ أن يستخدم صحفيًا؟"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ترنت ألكساندر آرنولد؟ أنا لا أعرفه حتى، علمت أن والده مشتركًا في التمويل وأن لديهم لاعبين بالإضافة إلى وكلاء، لم أجري أي مؤتمر عبر الفيديو مع أي شخص على الإطلاق، كل هذا هراء".

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يذكر أن معسكر آرنولد كذلك نفى كل التقارير التي انتشرت حول رغبته في شراء نانت، مما يجعل الأمر برمته يتحول إلى "لاشيء" تمامًا بعد ظهوره بأيام.

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