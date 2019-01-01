نام تاي يدعم السد قبل مواجهة النصر في أبطال آسيا

السد يسعى للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقت جماهير السد القطري نبأ سار خلال لاساعات الأخيرة، اليوم الإثنين، بعودة لاعبه نام تاي هي لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة النصر.

ويستعد السد لمواجهة النصر ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في قطر، في لقاء الإياب بعد انتهاء الذهاب بهدفين مقابل هدف للعالمي.

وانتظم الكوري الجنوبي نام تاي هي في تدريبات فريق السد اليوم الإثنين، حيث يعطي دفعة قوية للفريق في المباراة الهامة التي ستقام 16 سبتمبر الجاري.

وكان الكوري الجنوبي قد تعرض لإصابة قوية في العضلة الأمامية قبل أسبوعين، مما أبعده عن الفريق خلال الفترة الأخيرة وعودته تعد سلاحًا قويًا في لقاء إياب ربع النهائي.

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ويكفي السد القطري الفوز في مباراته أمام النصر بهدف دون رد، للتأهل إلى نصف النهائي، للمنافسة على اللقب الغالي بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز.