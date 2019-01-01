نافاس يأمل بالبقاء في ريال مدريد

حارس المرمى لا يريد الرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كيلور نافاس رغبته بالبقاء في ريال مدريد الموسم القادم، مؤكدًا على سعادته البالغة بالتواجد مع الفريق.

وبدأ نافاس يعود لحراس مرمى الفريق مع عودة زين الدين زيدان الذي اتبع مبدأ المداورة بين حارسي مرماه، نافاس وكورتوا، حتى أصيب الأخير وسنحت الفرصة للأول ليلعب بانتظام في المباريات الأخيرة.

اللاعب تحدث بعد التعادل 1-1 مع ليجانيس يوم أمس قائلًا عن مستقبله "أنا سعيد جدًا، ممتن لله الذي منحني فرصة التواجد هنا. أقدم أفضل ما لدي متى ما تسنح لي فرصة اللعب. آمل البقاء في مدريد الموسم القادم، لدي عقد مع النادي لكن علين الانتظار لرؤية إن تغير شيء هنا".

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أضاف اللاعب عن موسم الفريق السيء وقول زيدان بأن بعض اللاعبين تنقصهم الدوافع "كان موسمًا صعبًا للجميع، نخوض المباريات برغبة هائلة في الفوز وتقديم أفضل ما لدينا، لكن النتائج لا تسير في صالحنا دومًا، نشعر بالحزن من هذا الوضع، إنه صعب".

"لدينا دائمًا رغبة الفوز، ونحن نحب ونفخر بارتداء هذا القميص الذي يستحق أكثر من ذلك بكثير، علينا حث أنفسنا على تقديم نتائج أفضل. النادي تحت الضغط كل عام، ولذا هذا ليس عذرًا لنا. علينا أن نكون جاهزين ذهنيًا لمواجهة أي موقف نتعرض له، لذا نحن نلعب لريال مدريد".

يُذكر أن ريال مدريد خرج من دوري أبطال أوروبا ومن كأس ملك إسبانيا ويبتعد عن برشلونة في صدارة الليجا بـ13 نقطة، مما يعني أنه سيخرج من الموسم دون أي ألقاب بعدما كان بطل أوروبا في السنوات الثلاثة الأخيرة.