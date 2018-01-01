لهذه الأسباب لن يرحل نافاس عن ريال مدريد في يناير

رغم شائعات اقتراب رحيل نافاس، 4 أسباب تبقي كيلور في ريال مدريد تعرف عليهم

قرر كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، الاستمرار في صفوف النادي الملكي وعدم الرحيل في يناير المقبل..

وغاب نافاس عن المشاركة في مباريات الدوري والتشامبيونزليج منذ تولي سانتياجو سولاري تدريب الملكي..

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ نافاس لا يخطط للرحيل عن صفوف ريال مدريد رغم استيائه من قلة دقائق اللعب التي يصحل عليها.

عيد ميلاد سعيد لحارس عرين ريال مدريد كيلور نافاس! 🎈



🏆🏆🏆 دوري أبطال أوروبا

🏆🏆🏆 كأس العالم للأندية

🏆🏆🏆 كأس السوبر

🏆 الدوري الإسباني

🏆 كأس السوبر الإسباني pic.twitter.com/LJNOQcijsf — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وذكرت الصحيفة أن نافاس سوف يُرزق بمولود في فبراير المقبل ولذلك لن يخطط لمغادرة مدريد والرحيل لمدينة أخرى في يناير.

وأوضحت أنّ الحارس يمتلك مشاريع في ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم، وفي حال رحل لنادي آخر فإن فرصة العمل مستقبلًا في الملكي تبدو مستحيلة.

وأشارت إلى أنّ الكوستاريكي لن يجد فريقًا يمتلك القدرة الاقتصادية لدفع راتبه المقدر بمبلغ 5 ملايين يورو سنويًا، إذ تمتلك كل الفرق الكبرى حراسًا على أعلى مستوى.

وأخيرًا، فإن ريال مدريد لا يرغب في التفريط في نافاس لكونه حارسًا بديلًا من طراز رفيع ويعطي الأمان للملكي.

يُذكر أن نافاس كان الحارس الأساسي في الجيل الذهبي الذي تُوج في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال ثلاث مناسبات متتالية.