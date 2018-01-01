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لهذه الأسباب لن يرحل نافاس عن ريال مدريد في يناير

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CHRISTOF STACHE
رغم شائعات اقتراب رحيل نافاس، 4 أسباب تبقي كيلور في ريال مدريد تعرف عليهم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، الاستمرار في صفوف النادي الملكي وعدم الرحيل في يناير المقبل..

وغاب نافاس عن المشاركة في مباريات الدوري والتشامبيونزليج منذ تولي سانتياجو سولاري تدريب الملكي..

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ نافاس لا يخطط للرحيل عن صفوف ريال مدريد رغم استيائه من قلة دقائق اللعب التي يصحل عليها.

وذكرت الصحيفة أن نافاس سوف يُرزق بمولود في فبراير المقبل ولذلك لن يخطط لمغادرة مدريد والرحيل لمدينة أخرى في يناير.

وأوضحت أنّ الحارس يمتلك مشاريع في ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم، وفي حال رحل لنادي آخر فإن فرصة العمل مستقبلًا في الملكي تبدو مستحيلة.

وأشارت إلى أنّ الكوستاريكي لن يجد فريقًا يمتلك القدرة الاقتصادية لدفع راتبه المقدر بمبلغ 5 ملايين يورو سنويًا، إذ تمتلك كل الفرق الكبرى حراسًا على أعلى مستوى.

وأخيرًا، فإن ريال مدريد لا يرغب في التفريط في نافاس لكونه حارسًا بديلًا من طراز رفيع ويعطي الأمان للملكي.

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يُذكر أن نافاس كان الحارس الأساسي في الجيل الذهبي الذي تُوج في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال ثلاث مناسبات متتالية.

 

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