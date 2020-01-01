الانسحاب أم تحمل التكاليف .. ماذا بعد رفض نادي مصر للمسحات الطبية المجانية؟

قرار غامض من النادي المصري

أعلن نادي أف سي مصر المصري رفضه لإجراء المسحات الطبية المجانية للاعبيه والتي أقرها اتحاد كرة القدم مؤخرًا، وأوضح عبر بيان رسمي أنه قرر التبرع بها لمن هم في حاجة إليها.

كان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن موافقة الدولة ووزارة الرياضة على تحمل تكاليف إجراء مسحات طبية خاصة باكتشاف فيروس كورونا لجميع اللاعبين والمدربين التابعين لأندية الدوري المصري تمهيدًا لاستئناف البطولة في يوليو القادم.

وقد رد نادي أف سي مصر على ذلك بالقول عبر صفحته الرسمية على فيسبوك " قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية (لأجل غير مسمي) كما قرر ان (لا) يشارك في المسحات الطبية (المجانية) الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة اليها".

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ولم يكشف البيان عن حقيقة موقف النادي من استئناف الدوري، وإن كان سيقوم بعمل المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه وعناصر جهازه الفني على حسابه الخاص أم أنه لن يقوم بها ولن يستكمل الدوري المصري.