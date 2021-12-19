نادي قطر يكشف كواليس وأسباب رحيل يوسف بلايلي

كشف فيصل الشعيبي، المدير التنفيذي لنادي قطر، عن كواليس وأسباب رحيل الجزائري يوسف بلايلي عن صفوف ناديه، رغم تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2021.

ونجح المنتخب الجزائري في حسم لقب كأس العرب 2021 لصالحه، بعد الفوز في النهائي على نظيره التونسي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد البيت بمدينة الخور القطرية.

ما هي أسباب فسخ عقد نادي قطر ليوسف بلايلي؟

خلال تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية، قال الشعيبي: "أوكد على احترامنا للمنتخب الجزائري ومشاركته في بطولة كأس العرب، ولم يخرج أي تصريح من نادي قطر، احترامًا له بسبب وصوله إلى المباراة النهائية".

المدير التنفيذي لقطر تابع: "أحب أن أوضح أن يوسف بلايلي مع نهاية الموسم الماضي، كان هناك نقاش معه وطلب زيادة العقد، ولكن النادي لم يكن لديه القدرة على هذا الأمر، وطلب الانتقال إلى نادي آخر في بداية الموسم، ولكن العرض لم يكن مرضي للنادي".

فيصل واصل: "واستمر بلايلي مع الفريق طوال الموسم الحالي، ولكنه قدم مستوى لم يكن على قدر الطموحات، عكس الذي قدمه مع منتخب الجزائر في كأس العرب، واتفقنا أن نجلس معه بنهاية البطولة من أجل الوصول إلى حل معه".

واستطرد قائلًا: "والد اللاعب تواصل معنا قبل مباراة قطر أمام الجزائر، وطلب منا بشكل ودي أن يوسف لديه عرض للاحتراف الأوروبي، وتمنى أن تقوم إدارة النادي بدعمه في هذا الأمر، وتم اتخاذ قرار بالجلوس مع اللاعب بعد البطولة وإنهاء العقد".

وأردف: "وتوصلنا إلى حل لفسخ عقد يوسف بلايلي، وتواجد في مقر النادي، وقدم تنازلات للنادي وتنازل عن بعض المستحقات، ونادي قطر وجد أن هذا العرض جيد للنادي واللاعب".

يوسف بلايلي مازلت مشكلته مع الأهلي السعودي قائمة:

فيصل الشعيبي تحدث أيضًا عن أن هناك أزمة بين يوسف بلايلي والنادي الأهلي السعودي، وذلك بعد أن قام بفسخ عقده معه، من أجل الانضمام إلى فريق قطر.

الشعيبي قال: "يوسف بلايلي مازال لديه مشكلة مع الأهلي السعودي ولم تنته حتى الآن، وأشكر مسؤوليه على تفهمهم الفترة الماضية وعدم ذهابهم إلى الاتحاد الدولي لشكوى اللاعب والنادي".

واختتم فيصل الشعيبي تصريحاته قائلًا: "هناك مبلغ يجب على اللاعب أن يدفعه للنادي الأهلي السعودي، وإلى اليوم لم تنته مشكلة بلايلي، ونشكر اللاعب ونتمنى له التوفيق".

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