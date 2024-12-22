"هذا النادي طردني".. لاوتارو مارتينيز: أشعر بالتقليل من قيمتي.. وإنزاجي سر الطفرة

ماذا قال؟

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر، عن مسيرته الكروية منذ بدايتها، ورحلته مع الفريق الإيطالي، الذي أصبح قائده الأول.

وقال لاوتارو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "كان والداي يعملان طوال العام ليقدما شيئًا لي ولأخي، عشنا فترات صعبة ولم نكن قادرين على دفع الإيجار، هذه أشياء تبقى في داخلك".

وأضاف: "لطالما كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم، طُردت من بوكا جونيورز بسبب قدراتي الفنية، وأردت التوقف عن اللعب، ثم جاء الاتصال من راسينج".

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وزاد: "أراد والداي تحقيق حلمي، لدرجة أنهما أخفيا عني مرض أخي، الذي أعتز به كثيرًا، لحسن الحظ تم حل كل شيء الآن".

وعن حياته في ميلانو، علق: "العيش في بريرا مريح للغاية، لأننا ندير مطعمًا بالقرب منها، نادرًا ما أخرج وأذهب إلى الحديقة مع الأطفال، لأنه ليس من السهل التجول بين الناس".

وواصل: "أنا مهاجم وأعيش من أجل تسجيل الأهداف، أحيانًا أشعر بأنني أقل من قيمتي (لا أقدر بالشكل الكافي)، لكن ألقاب الفريق لها قيمة مختلفة، المركز السابع في الكرة الذهبية لا يمثل عبئًا، لقد قدمت عامًا مميزًا. أريد كل شيء، لأنه عندما تبدأ في الفوز لا تريد التوقف".

وختم متحدثًا عن المدرب سيموني إنزاجي: "هو أيضًا يعامل كأقل من قيمته، يستمر في التفكير كلاعب كرة قدم، معه أشعر أنني تطورتُ لمستوى عالٍ للغاية".