نادي النصر ينفي التفاوض مع لاعبين أجانب جدد

النصر يرد على أخبار التفاوض مع مراد باتنا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفى نادي النصر، التفاوض مع لاعبين أجانب جدد خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض المصادر الصحفية المغربية، قد أكدت على أن النصر يفاوض اللاعب مراد باتنة، من أجل التعاقد معه.

نادي النصر أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينفي خلاله كل ما تردد حول التواصل مع لاعبين أجانب جدد للتعاقد معهم.

بيان رسمي |

شركة النصر لكرة القدم تنفي التفاوض مع لاعبين تم تداول أسمائهم مؤخراً .. #نادي_النصر pic.twitter.com/gbciqB2Cqq — AL NASR FC (@ALNasrSC) April 15, 2019

وأكد نادي النصر لجماهيره ومتابعيه، على أن كل ما يتم تداوله حاليًا في العديد من المواقع الإخبارية، مجرد شائعات وأخبار عارية عن الصحة، هدفها التسويف والترويج لهؤلاء اللاعبين عبر وسطائهم، لرفع قيمتهم السوقية.

وطلب النصر من جميع متابعيه ووسائل الإعلام، عند الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستنقاء الأخبار الصحيحة التي ينشرها المركز الإعلامي حصرًا عبر القنوات الرسمية للنادي.