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نادي النصر ينفي التفاوض مع لاعبين أجانب جدد

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النصر يرد على أخبار التفاوض مع مراد باتنا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نفى نادي النصر، التفاوض مع لاعبين أجانب جدد خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض المصادر الصحفية المغربية، قد أكدت على أن النصر يفاوض اللاعب مراد باتنة، من أجل التعاقد معه.

نادي النصر أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينفي خلاله كل ما تردد حول التواصل مع لاعبين أجانب جدد للتعاقد معهم.

وأكد نادي النصر لجماهيره ومتابعيه، على أن كل ما يتم تداوله حاليًا في العديد من المواقع الإخبارية، مجرد شائعات وأخبار عارية عن الصحة، هدفها التسويف والترويج لهؤلاء اللاعبين عبر وسطائهم، لرفع قيمتهم السوقية.

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وطلب النصر من جميع متابعيه ووسائل الإعلام، عند الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستنقاء الأخبار الصحيحة التي ينشرها المركز الإعلامي حصرًا عبر القنوات الرسمية للنادي.

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