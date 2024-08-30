ناديه الإسباني السابق لم يقدم العرض المنتظر.. لا جديد في مستقبل نجم ريال مدريد!

النادي الملكي لا يريد فقدان أي من لاعبيه بقيمة غير مرضية

يبدو أن مستقبل لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس لن يتغير فيه شيء، وسط الاهتمام الكبير من ناديه السابق ريال بيتيس بضمه.

ريال مدريد قدر قيمة سيبايوس في سوق الانتقالات بـ 15 مليون يورو، لكن عرض الفريق الأندلسي إلى الآن لم يرق لهذا الرقم.

بيتيس لم يعرض أكثر من 7 ملايين يورو، وما لم تحدث "معجزة" فلن يعود سيبايوس إلى النادي الأندلسي، وفقًا لصحيفة "ريليفو".

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ما يزيد احتمالات بقاء سيبايوس بين صفوف ريال مدريد، هو اتجاه بيتيس للاعب آخر في سوق الانتقالات سبق له اللعب في "الليجا" وتمثيل ريال بيتيس أيضًا.

هذا اللاعب عو جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام ومنتخب الأرجنتين، لكن "السبيرز" إلى الآن متمسكون بعدم السماح له بالرحيل.