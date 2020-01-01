نادر شوقي يكشف موقف أحمد فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي

هل يستمر رمضان وفتحي مع الأهلي؟

كشف نادر شوقي، مدير أعمال أحمد فتحي ورمضان صبحي لاعبا فريق النادي الأهلي، عن إمكانية استمرار الثنائي في صفوف القلعة الحمراء، بعد نهاية الموسم الحالي.

شوقي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "الأهلي حدد جلسة يوم الإثنين المقبل، من أجل التفاوض مع أحمد فتحي، واختيار مكان الجلسة أمرًا متروكًا لمسؤولي النادي".

وعن إمكانية بقاء فتحي بالأهلي، قال وكيله: "جميع المؤشرات جيدة، ولم تكن غير جيدة من قبل، وطالما متواجد في النادي فهو قريب دائمًا، عكس الأمور في أي فريق آخر، وبمجرد الإعلان عن الجلسة تجاوبنا".

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نادر شوقي تحدث أيضًا عن رمضان صبحي، حيث قال: "ننتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي بشأن الإعارات، وما سيحدث بشأن الموسم الحالي، ولا أحد يعلم أي شيئًا حتى الآن".

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واختتم وكيل أعمال رمضان تصريحاته قائلًا: "أي لاعب في سن رمضان صبحي يتطلع للاحتراف بكل تأكيد".

وينتهي عقد أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي، فيما تنتهي فترة إعارة رمضان صبحي لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري.