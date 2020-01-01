رمضان صبحي: لن ألعب للزمالك، وأبو تريكة يُساندني دائمًا

نجم الأهلي يتحدث عن مستقبله

أكد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي أنه لن يلعب لنادي الزمالك أبدًا، نافيًا بذلك كل ما تردد مؤخرًا حول توقيعه لعقود انضمامه للفريق الأبيض.

الجناح المصري يلعب للأهلي معارًا من هدرسفيلد تاون حتى نهاية الموسم الجاري، وتُحاول إدارة الرئيس محمود الخطيب ضمه نهائيًا لكن اللاعب أكد في تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" مساء أمس أن العودة للعب في أوروبا هي رغبته الأولى.

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وقد وجه أحد المشاهدين سؤالًا مباشرًا لرمضان حول إمكانية انتقاله للزمالك، فأجاب "لا، ولم أوقع له أبدًا".

من جانب آخر، أشاد رمضان كثيرًا بقائد الأهلي السابق حسام غالي وقد وجه له كلمة قائلًا "تعلمت منك الكثير كقائد ولاعب يُحب الأهلي جديًا".

كما أضاف حول الأسطوري محمد أبو تريكة "أبو تريكة يتواصل معي كلما قمت بشيء جيد، هو يُساندني دومًا".

وكشف صاحب الـ23 عامًا عن صداقته وتواصله الدائم مع ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش، كما أكد على عدم حاجة الأهلي لأي لاعب من الفريق الأبيض حاليًا، وتحديدًا الثلاثي طارق حامد ومحمد مصطفى وأشرف بنشرقي.