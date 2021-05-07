ناجلسمان يحاول خطف مساعد كومان من برشلونة

سبق أن عمل معه في هوفنهايم

يحاول يوليان ناجلسمان المدير الفني القادم لبايرن ميونخ، الاستعانة بألفريد شرودر مساعد رونالد كومان في برشلونة مع فريقه الجديد.

ناجلسمان اتفق مؤخرًا على الرحيل عن لايبزيج، والانتقال إلى بايرن بداية من الموسم القادم، خلفًا للمدرب الحالي هانز فليك.

شبكة "ESPN" أكدت أن المدرب الألماني الشاب، دخل في مفاوضات مع شرودر من أجل إقناعه بالرحيل عن برشلونة.

ويأتي ذلك بسبب رغبته في الاستعانة بخدماته في تجربته الجديدة مع بايرن، ولكن من غير المعروف حتى الآن موقفه من مغادرة النادي الكتالوني.

وكان شرودر قد انضم لبرشلونة في مطلع الموسم الحالي، لمعاونة كومان في تجربته مع برشلونة، ويمر بفترة جيدة مع الفريق حاليًا بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا، والدخول بقوة في المنافسة على الدوري الإسباني.

وعلى جانب آخر يتطلع ناجلسمان لإقناعه بالعمل معه مرة أخرى، حيث سبق أن ساعده مع فريقه السابق هوفنهايم.

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يذكر أن ناجلسمان يحتل المركز الثاني مع لايبزيج حاليًا بالدوري الألماني، بـ64 نقطة مقابل 71 لبايرن المتصدر بعد 31 جولة.