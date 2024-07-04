ناجلسمان يرد على نجم إسبانيا بشأن اعتزال كروس.. ويتغزل في لامين يامال!

المدرب الألماني يصف مباراته ضد إسبانيا بواحدة من أهم المباريات في مشواره الرياضي

تطرق يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا إلى المواجهة المرتقبة التي يخوضها منتخب بلاده ضد إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024.

وقال ناجلسمان: "نريد الفوز بالمباراة والوصول إلى نصف النهائي، لا أعرف ما إذا كان يمكن أن نعتبر المباراة نهائيًا مبكرًا أم لا.. لكنها ستكون مباراة صعبة".

ووصف ناجلسمان مباراة إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024 بأنها ستكون "واحدة من أهم المباريات في مشواره" على حد تعبيره.

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كما عقب على تصريحات خوسيلو نجم الغرافة القطري المنتقل حديثًا إليه من ريال مدريد، والذي قال إنه يتمنى انتهاء رحلة توني كروس مع كرة القدم سريعًا، في إشارة إلى أن الألماني يخوض آخر بطولاته في كرة القدم ويطمح الإسباني في إقصائه يوم الجمعة.

وأضاف ناجلسمان عن هذا: "إنها تصريحات مثيرة للضحك، لا أعتقد أنها جادة، هي ظريفة على كل حال، على من يرغب في الرد أن يفعل ذلك في الملعب ليس في أي مكان آخر".

كما أفرد مساحة من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة للحديث عن نجم "لا روخا" لامين يامال، واصفًا إياه بأنه "لاعب موهوب للغاية" وأنه "لم يعرف من قبل لاعبًا في نفس عمره تحلى بهذا الاستقرار الفني".

لكنه أشار إلى أن يامال "لا يتحلى بعد بخبرة كبيرة، لذلك فقد لا يكون معتادًا على عدم سير الأمور على ما يرام".

ومزح ناجلسمان بشأن يامال قائلًا إن على "جوندوجان أن يخبرهم بالمزيد من الأشياء عنه" لأنه "أكثر من يعرفه" بحكم زمالتهما في برشلونة.