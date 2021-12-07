ناجلسمان لبنفيكا: لا تقلقوا، هذه هي الغيابات ضد برشلونة!

أكد يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ على أن فريقه سيلعب مواجهة برشلونة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا من أجل الفوز فقط.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الخاص بالمواجهة التي تقام على ملعب النادي البافاري في غياب الجماهير.

وقال ناجلسمان: "ليس علينا أن نفكر في إقصاء برشلونة، سنلعب من أجل الفوز والثلاث نقاط فقط لا غير".

وأضاف: "برشلونة أحد أفضل فرق العالم ويجذب الجماهير من كل مكان وسيكون عليهم اللعب جيدًا للتغلب علينا والتأهل، هم من الفرق المرشحة للقب دوري أبطال أوروبا".

وأردف عن غيابات فريقه: "جنابري لن يلعب، وكيميش أيضًا بالإضافة إلى سابيتزر وتشوبو موتينج وجورتسكا، لكن نوير وليفاندوفسكي سيكونان متاحان".

وأكمل عند سؤاله عن إمكانية المداورة: "ليس عليهم أن يقلقوا في لشبونة، سنلعب بأفضل فريق متاح لخوض المباراة، تحياتي لهم".

جدير بالذكر أن برشلونة في حاجة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16 دون النظر لنتائج بقية الفرق في المجموعة.