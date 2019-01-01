ناتشو: نريد الحصول على عدد ساعات راحة برشلونة قبل الكلاسيكو

برشلونة سيرتاح وقتاً أطول من ريال مدريد قبل الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر

طلب ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني حصول فريقه على نفس عدد ساعات الراحة التي سيحصل عليها برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة.

وكان من المفترض أن يلعب برشلونة وريال مدريد، في أكتوبر الماضي، إلا أن المباراة تأجلت رسمياً لأسباب أمنية ليوم 18 ديسمبر القادم.

وقال ناتشو في تصريحات صحفية: " نحن جاهزون لتلك المباراة، ولكن نرغب في أن نحصل على نفس عدد ساعات راحة برشلونة قبل المباراة".

وواصل: "لن نخلق لأنفسنا أعذاراً نريد فقط الفوز، نحن قادرون على خوض تلك المباراة".

وتطرق المدافع صاحب الـ 29 عاماً إلى الحديث عن إصابة زميله في الفريق جاريث بيل، وقال: "بيل شخص قوي، وجوده مع منتخب بلاده يعني انه سليم بنسبة 100%".

بيكيه يكشف عن مكالمة غامضة مع رئيس ريال مدريد

وواصل: "إنه يحظى بدعم كبير من زملائه والجهاز الفني، فهو شخص رائع".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.