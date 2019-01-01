بيكيه يكشف عن مكالمة غامضة مع رئيس ريال مدريد

ما طبيعة العلاقة بين بيكيه ورئيس ريال مدريد؟

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن علاقته القوية مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مؤكدًا أنّهما يتواصلان هاتفيًا بصورة مستمرة.

بيكيه سبق وصرّح بقدرته على الموازنة بين عمله ودوره كلاعب كرة قدم مع برشلونة.

وقال صاحب الـ 32 عامًا في تصريحات مع برنامج "لا ريسستانس" بقناة موفيستار: "لدي الرقم الخاص بفلورنتينو بيريز ونتواصل أحيانًا. لا نتحدث عن كرة القدم ولا مشاريع خاصة وإنما أمور شخصية".د

وتابع: "منذ فترة وضعت رقم هاتفي على "تويتر" وتواصل معي عامل في ريال مدريد وتحدث معي في بعض الأمور ولكني لن أذكر ما قاله".

بيكيه سخر من جوردي ألبا، زميله في الفريق، لكونه لا يزال لا يمتلك رخصة قيادة حتى الآن.

وواصل: "أنسو فاتي يأتي إلى التدريبات رفقة والده لأنه لا يحق له قيادة السيارة أما ألبا فيفعل ذلك منذ سنوات لأنه لا يمتلك رخصة قيادة".

واختتم: "نسخر منه كثيرًا بسبب هذا الأمر، إنّه يخشى دخول الامتحان والحصول على رخصة ويقلق أمام عجلة القيادة. الأمر مضحك للغاية".

وكان بيكيه قد دعى بيريز لحضور نهائي كأس ديفيز للتنس المقام في مدريد والذي ترعاه شركته مشيرًا إلى أنّ العلاقة مع رئيس الملكي طيبة.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ذكرت اهتمام بيكيه بالترشح لرئاسة برشلونة وتجهيزه لفريق عمل يضم تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وبيب جوارديولا وأندوني زوبيزاريتا.