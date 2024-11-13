"مدرب إسبانيا فاجأني" .. ناتشو ينتقد تصرف ريال مدريد بشأن حفل الكرة الذهبية ويُطمئن مبابي

نجم القادسية كشف تفاصيل حديثه مع فينيسيوس

انتقد ناتشو فيرنانديز مدافع القادسية السعودي تصرف ناديه السابق، ريال مدريد، بشأن حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مؤخرًا في باريس وامتنع النادي الإسباني عن حضوره بسبب عدم فوز نجمه فينيسيوس جونيور بالجائزة.

الإسباني رودري تُوج بجائزة "البالون دور" بتصويت الصحفيين، وقد قاطع الريال ونجومه الحفل اعتراضًا على ذلك ووصفوا الأمر بالسرقة، لكن ناتشو لم يُعجبه التصرف وإن أكد أن اتخاذ القرار في تلك اللحظة الحرجة صعبًا جدًا.

حيث قال في حديثه مع صحيفة موندو ديبورتيفو "لو كنت على الطائرة، كنت سأسافر بصراحة، لكن المشكلة أن الطريق أعد لفوز فينيسيوس بالجائزة، لذا إدارة الوضع في تلك اللحظة الحرجة لم يكن سهلًا أبدًا، لكن كان عليهم التواجد هناك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع حول نتائج البالون دور "هنأت رودري وأنا سعيد جدًا لأجله، فهو شخص جيد جدًا، لكني كنت سأمنح الجائزة إلى فينيسيوس دون أدنى شك، فهو الرقم واحد حاليًا. لقد كتبت له لأخبره أن ما حدث سيجعله أقوى وأن عليه مواصلة القتال، هذا الطفل يمتلك قوة عقلية مثيرة للإعجاب وأنا واثق من فوزه بالجائزة مستقبلًا".

قائد الريال السابق تطرق في حواره إلى وضع كيليان مبابي، حيث وجه له رسالة اطمئنان حول وضعه في النادي والذي يثير الكثير من الشكوك والانتقادات، حيث قال "وضعه يُفاجئني، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكن ما يحدث له حدث مع العديد من اللاعبين حين انضموا إلى ريال مدريد. التأقلم مع هذا النادي صعب وحين يحدث سينفجر اللاعب. لديه الشخصية والقوة ليفعل ذلك".

أخيرًا، أتم ناتشو حواره بالإشارة إلى أن عدم استدعائه من المدرب لويس دي لا فوينتي لمنتخب إسبانيا فاجأه تمامًا، وأضاف "فوجئت بعدم دعوتي للمنتخب، كنت الوحيد الذي لم أنضم للفريق بقرار فني من بين كل أولئك الذين فازوا باليورو. أراه قرارًا غريبًا لأن هناك عدة زملاء يلعبون خارج إسبانيا ومازالوا موجودين في المنتخب".

ناتشو كان تحدث خلال الحوار كذلك عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد لحل أزمة الفريق الدفاعية الطاحنة، وكذلك مستوى برشلونة وتوقعاته لبطل الدوري الإسباني هذا الموسم.