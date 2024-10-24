"السر ليس في كارلو أنشيلوتي" .. ناتشو فيرنانديز يكشف عن سبب "ريمونتادا" ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند

تعرف على سر انتصارات ريال مدريد

كشف المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب نادي القادسية، عن سر قدرة ريال مدريد على العودة في النتيجة وتحقيق الريمونتادا خلال مواجهته الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد كان متأخرًا بعد نهاية الشوط الأول من مباراته ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا، لينجح الميرنجي في تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني وتحقيق الانتصار.

وانتشر فيديو لناتشو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث عن سر ريمونتادا فريقه ضد دورتموند، حيث قال: "السر ليس في حديث كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بين الشوطين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "السر في الفريق وعقليته، المباراة تنتهي لدى اللاعبين عندما يُطلق الحكم صافرة النهاية فقط"، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يلعبون لآخر لحظة في المباراة.

وشارك ناتشو مع ريال مدريد العام الماضي في تحقيق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى القادسية في صيف 2024.