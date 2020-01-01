ناتشو: سعيد حتى لو كنت بديلًا وسنقاتل على كل الألقاب

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شدد ناتشو، لاعب ريال مدريد، على سعادته الكبيرة داخل جدران النادي الملكي حتى وإن كان لاعبًا بديلًا، في الوقت الذي أكد فيه على أن فريقه سيقاتل لتحقيق كل البطولات هذا الموسم.

تصريحات ناتشو أتت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الإثنين لمباراة الريال أمام شاختار في الملعب الأولمبي بكييف بدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الثلاثاء.

ويشارك ناتشو حاليًا في مركز قلب الدفاع في ظل غياب سيرخيو راموس للإصابة، وبالنسبة له فإن هذا كافٍ للغاية لكسب رضاه، فهو كان فقط يحلم بارتداء قميص الريال.

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الدولي الإسباني في تصريحاته قال "لطالما شعرت بأهمية كبيرة في الفريق، صحيح أنني لا ألعب دائمًا مثل سيرخيو والآن ألعب في مركزي بسبب إصابته، لكنني مستعد لكل ما يحتاجه المدرب".

كما أضاف "لو أخبروني بوضعي الآن وأنا طفل لوقعت أيضًا للريال! كان حلمي اللعب هنا، جميع المدربين اعتمدوا عليّ ماذا أريد؟ أن ألعب 50 مباراة بدلًا من 20 أو 30؟ نعم بالطبع لكنني سعيد".

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أما عن تذبذب نتائج الريال، فقال "ما نبحث عنه هو الانتظام في النتائج، لدينا لاعبون أصحاب خبرة ونريد أن نكون متسقين، لا أعتقد أن لدينا نقصًا في الحوافز، نحن بشر وهناك أيام تكون جيدة وأيام لا، نحاول الخروج منها في النهاية".

وتابع "المنافسون يدرسوننا أكثر الآن، لكن الفريق لديه القدرة على الخروج من ذلك. لقد كُنّا مع هذا المدرب لفترة طويلة وكل ما قمنا به كان جيدًا، لقد فعلنا أشياء لم يحققها أحد في هذا العالم وقيل إننا لسنا بخير وسنقاتل على الألقاب حتى النهاية".

"هازارد لاعب مهم ويبذل قصارى جهده، المنافسون يعانون كثيرًا معه صحيح أنه لا يحالفه الحظ ولكن آمل أن يتعافى قريبًا فنحن نحتاجه. راموس؟ أتمنى أن يجدد فهذا مهم للجميع."

وأتم "من الرائع دائمًا العودة للملعب الذي فزنا فيه بدوري الأبطال، إنه ملعب خاص وآمل أن يحفزنا ذلك".

يذكر أن الملعب الأولمبي بكييف قد شهد على تحقيق الملكي لآخر بطولة من ذات الأذنين له عام 2018 بعد التغلب على ليفربول به بثلاثة أهداف لهدف.