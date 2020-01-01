ناتشو: زيدان أنقذ مسيرتي، ولن أنسى الفوز على ليفربول

تعرف على تصريحات ناتشو حول نهائي ليفربول

أكد ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، أنّه كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في أكثر من مناسبة لكن إيمان وثقة زين الدين زيدان بقدراته جعلته يستمر.

صاحب الـ30 عامًا لم يلعب سوى مع ريال مدريد، ورغم تواجده في الفريق الأول منذ 2011 إلا أنّه لم يشارك سوى في 199 مباراة فقط.

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وتلقى اللاعب عدة عروض خلال مسيرته أبرزها من روما الإيطالي.

وقال ناتشو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2018 هو أهم لقب في مسيرتي، لأنّه أول نهائي أشارك فيه، ورغم ذلك فقد حققت بطولات كثيرة مع فريقي ولا يمكن تجاهلها".

وتابع: "الجميع في ريال مدريد يعرف ما قدّمه زيدان للفريق، قليلون من المدربين في تاريخ النادي حققوا مع حققه، وأنا أحبه على المستوى الشخصي. لقد كنت قريبًا من الرحيل منذ موسمين ولكن بسبب ثقته في إمكانياتي وصداقتي معه وافقت على البقاء".

ناتشو استعاد ذكريات الفوز على ليفربول بقوله: "بالطبع إصابة داني كارفاخال كانت أمرًا محزنًا، وحينما شاهدته على الأرض يشكو، طلب مني المدرب التبديل. كنت مستاءً لإصابة زميلي لكني سعيد لمشاركتي في أول نهائي".

وواصل: "لم يتوقع أحد التسديدة التي لعبها جاريث بيل وسجل الهدف الثاني، كل شيء حدث في لحظات، لكنّه يبقى من أجمل الأهداف التي شاهدتها في الملعب على الإطلاق".

واختتم: "منذ أن كنت طفلًا وأنا أحلم باللعب في ريال مدريد ولم أتوقع أبدًا الفوزبـ16 لقب مع هذا النادي. أتطلع لعودة الدوري الإسباني سريعًا وأنّ تصبح كل شيء على ما يرام".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتفل اليوم، 26 مايو، بذكرى مرور عامين على الفوز بالتشامبيونزليج للمرة الـ13 في تاريخه والثالث على التوالي بعد الفوز على ليفربول.