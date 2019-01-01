روما يراقب وضع ناتشو مع ريال مدريد

روما يسعى لتعزيز دفاعه عبر نجم ريال مدريد ناتشو فيرنانديز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي روما الإيطالي تراقب مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وكان ناتشو قد لعب بشكل أقل في الفترة الأخيرة مقارنة لما كان عليه معدل مشاركاته أساسيًا وبديلًا خلال الموسم الماضي.

وفي هذا الموسم، ومع تغير المدربين ومع التعاقد مع أودرويزولا وتصعيد ريجيلون، أصبحت فرص ناتشو فيرنانديز أقل في المشاركة، مما قد يجعله يفكر في الرحيل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وفي هذا الصدد، أعلنت عدة مصادر صحفية إيطالية كان أهمها توتو سبورت أن ذئاب العاصمة الإيطالية يراقبون الآن وضع ناتشو مع ريال مدريد.

ومن المفترض أن يقوم روما بسوق انتقالات صيفية قوية الصيف القادم حتى يحسن من وضع الفريق ويصالح الجماهير الغاضبة.

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يذكر أن روما كان قد أقال مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو وقبله مديره الرياضي مونتشي على خلفية سوق انتقالات صيفية فاشلة في الصيف الماضي جاء على إثرها موسم مخيب للآمال.