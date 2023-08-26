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نابولي ينتظر الأهلي كي يحسم بديل نجمه في الميركاتو الصيفي!

أحمد مجدي
Gabri Veiga Celta Vigo 2022-23Getty Images
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النادي الإيطالي يرغب في إنهاء الصفقات المرغوبة مبكرًا

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يقف المكسيكي هيرفينج لوزانو لاعب نابولي حجر عثرة في طريق انضمام أي من لاعبين اثنين إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي، وهما جابري فيجا وجيسبر ليندستورم.

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ولكن إذا رحل لوزانو، يستطيع الدنماركي ليندستورم البالغ من العمر 23 عامًا والذي يلعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت أن ينضم مباشرة إلى النادي الجنوب إيطالي، أما حالة فيجا فتبدو مختلفة بعض الشيء.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن ليندستورم هو الأقرب حاليًا، في ظل العرض المادي الضخم المقدم لجابري فيجا كي ينتقل إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الأهلي.

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وعرض الأهلي السعودي على فيجا مرتبًا يصل إلى 12.5 مليون يورو سنويًأ، وهو الرقم الذي سيحصل عليه كل عام ضمن 4 أعوام سيكون فيها لاعبًا "للراقي" حال إتمام الصفقة.

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نابولي كان قد أنهى كل شيء تقريبًا مع فيجا موهبة سيلتا فيجو البالغ من العمر 21 عامًا، حتى لاح عرض الأهلي السعودي في الأفق فتغيرت كل الموازين.

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  • 6635دومينيك سوبوسلاي
  • 4650ميسون ماونت
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