نابولي يحرم يوفنتوس من الابتعاد بالصدارة ويهزمه بهدفين

نتيجة لم تكن متوقعة..

انتصر نابولي على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب سان باولو في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

هذه المباراة كانت في غاية الأهمية ليوفنتوس لا سيما وبعد تعرقل منافسيه على الصدارة إنتر ولاتسيو بالتعادل مع كالياري وروما بهدف لكل فريق، فكانت الفرصة مواتية للابتعاد بالمركز الأول.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات شوط المباراة الأول ولكن من دون فرص خطيرة كثيرة تذكر، فمالت المباراة إلى الممل في هذا الجزء منها.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا ولكن نابولي كانت لديه الأفضلية إلى حد ما، وعلى عكس سير المباراة أحرز كريستيانو رونالدو هدفًا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ثم أتى الدور على الفريق الجنوبي وتحديدًا في الدقيقة 63 ليتقدموا في النتيجة، عندما تابع زيلنسيكي تسديدة تصدى لها تشيزني ليُسكنها في الشباك بسهولة ويُعلن عن أول الأهداف لأصحاب الأرض.

المباراة شهدت لقطة من الأكثر إثارة للجدل هذا الموسم على الصعيد التحكيمي، حيث رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لنابولي واضحة للغاية بعد ارتطام الكرة في يد كوادرادو داخل منطقة الجزاء، والأعجب أن تقنية الفيديو لم تتدخل على الإطلاق.

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يوفنتوس لم يقدم أي خطورة تذكر على مرمى نابولي، ولم يكن حتى بمسيطر على مجريات المباراة، بينما كانت كتيبة جينارو جاتوسو واضحة المعالم والأهداف، وصنعت خطورة في أكثر من مناسبة على مرمى تشيزني.

الدقيقة 86 تُرجمت فيها أفضلية نابولي بهدفٍ ثانٍ قتل آمال اليوفي في العودة، بعد تسديدة على الطائر أكثر من رائعة للورينزو إنسيني كانت بمثابة رصاصة الرحمة وأنهت المباراة تمامًا.

الفرصة الأولى التي أتت لليوفي كانت في الدقيقة الأخيرة واستغلها رونالدو بنجاح ليُحرز هدف تذليل الفارق ويُعيد اشتعال المباراة من جديد في الوقت المحتسب بدل من الضائع، لكن استماتة نابولي الدفاعية وقفت حائلًا أمام التعديل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى النقطة 27 ويرتقي إلى المركز العاشر، بينما يظل يوفنتوس في الصدارة ولكن يتقلص الفارق مع الإنتر إلى 3 نقاط فقط.