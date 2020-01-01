نابولي وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

نابولي 0 × 0 برشلونة

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10’ تمريرة خطيرة من لورينزو إنسيني من خارج المنطقة تصل إلى درايس ميرتينس الذي توغل بها لداخل يسار المنطقة ثم سددها بين أحضان الحارس تير شتيجن

9’ أنطلاقة من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة ثم سدد كرة يسارية مرت اعلى المرمى

8’ خطأ لصالح نابولي فى منتصف الميدان بعد إعتراض أرتورو فيدال للاعب ماريو روي

7’ تمريرات قصيرة مستمرة من لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان

6’ خطأ لبرشلونة فى منتصف الميدان بعد تدخل من خوسيه كاييخون على جونيور فيربو

5’ بداية حذرة من لاعبي الفريقينومحاولة لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب

3’ تمريرة أمامية من جيرارد بيكيه فى قلب المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس ديفيد أوسبينا

2’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

1’ انطلاقة المباراة

لاعبي برشلونة قبل بداية اللقاء

لاعبي نابولي قبل المباراة

البدلاء / كليمونت لينجليت / رونالد أرواخو / أنسو فاتي / نيتو / سيرجيو اكيمي / أرتور / ريكي بويج

The starting 1️⃣1️⃣ for #NapoliBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من مارك تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جونيور فيربو / فرينكي دي يونج / سيرخيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان

البدلاء / إيلجيف إيلماس / آلان / سيباستيانو لوبيرتو / أركاديوز ميليك / إلسيد هيساي / أليكس ميريت / ماتيو بوليتانو

نابولي: يبدأ المدرب جيتارو جاتوزو بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ديفيد أوسبينا / نيكولا ماكسيموفيتش / كونستانتينوس مانولاس / جيوفاني دي لورينزو / خوسيه كاييخون / دييجو دوم / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / ماريو روي / درايس ميرتينس / لورينزو إنسيني

تشكيل الفريقين:

في المقابل فطموح نادي نابولي يتمثل في الظهور بشكل لائق بهذه المباراة مع عدم وجود سيناريو واضح يجعل الفريق الساحلي الفرنسي لا يُفكر في الأدوار القادمة.

رفاق ميسي مُطالبين أن يصلوا بعيداً في دوري الأبطال فالكل في كاتالونيا يتغنى بمقولة ليونيل ميسي سوف تعود أوروبا من جديد إلى ملعب الكامب نو.

كلا الفريقان يُعانيان بالكثير من المشاكل رغم أنه يمكن أن نعتبر أن برشلونة في حال أفضل من نابولي الذي أقال المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي ثم تعاقد مع النجم الإيطالي السابق جاتوزو الذي لم يكن لديه الكثير من العلامات الناجحة خلال مسيرته البسيطة في عالم التدريب، أما البرسا فإقالة فالفيردي كانت في أهم مواعبد الموسم لذلك كان قرار به الكثير من الجرأة لكنه تأخر كثيراً.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد نابولي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروب 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./