مُنقذة كارباخال : جاءني مستسلمًا وهذا سر عودته إلى أفضل حالاته مع ريال مدريد!

مسيرة المدافع الإسباني كانت على وشك الانهيار

برز الظهير الإسباني داني كارباخال كأحد أهم العناصر في ريال مدريد، بسبب دوره الواضح في البطولات الأخيرة التي حققها الميرينجي مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

رأسية ويمبلي في الفوز على بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو الجاري كانت خير دليل، ولكن وراء كل هذا التألق، هناك سيدة كانت كلمة السر التي جعلته يحافظ على لياقته البدنية رغم كل الأزمات التي تعرض لها خلال مسيرته.

الحديث هنا عن إيتزيار جونزاليس دي أريبا، وهي معالجة طبيعية وأخصائية تغذية، حاصلة على عدة درجات ماجستير، خرجت في مقابلة مع صحيفة "as" لكشف بعض الأسرار الخاصة بمساعدتها لنجم ريال مدريد.

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وقالت عن شعورها بعد هدف كارباخال في دورتموند:"شعرت بالرضا الشخصي والسلام الداخلي بطريقة لا تُصدق عندما رأيت الكرة تدخل الشباك، كما لو كنت أمًا فخورة بما حققه ابنها بجهد كبير بتغلبه على العديد من المحن التي واجهها".

وأضافت:"لحسن الحظ أنني تركت العمل في الإصابات ومشاكل التغذية معه منذ فترة طويلة، الآن علي فقط التأكد من أن كل شيء على ما يُرام لتحسين أدائه وسرعته وقوته، ومساعدته على الظهور كأفضل ظهير في العالم وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق".

وعن رؤيتها للمدافع الإسباني أول مرة:"كان ذلك في نوفمبر 2021، في مدريد، لا أستطيع أن أقول إنه كان يائسًا، بل كان مستسلمًا ولم يصدق سلسلة الإصابات التي تعرض لها، ولكنه اهتم بنفسه وعمل جيدًا للعودة".

وعن سر تحسن حالته:"لا ينبغي لي أن أخوض في التفاصيل أو القضايا الشخصية، ولكن عندما رأيته للمرة الأولى، كان قد قام بالفعل بإزالة الجلوتين من نظامه الغذائي، لذلك قمنا ببرنامج نهتم فيه بجميع جوانب التغذية، وحددنا ما يجب أن يأكله بناءً على التدريب وشعوره اليومي، وتأكدنا من أن حمل الجليكوجين في العضلات كان مثاليًا لتقليل مخاطر حدوث إصابات جديدة، ونصحناه بتناول الكثير من الفاكهة والبقوليات والأرز والأسماك أكثر من اللحوم".

جدير بالذكر أن مسيرة كارباخال كادت أن تنهار تمامًا خلال موسمي 2020/2021 و2021/2022، وذلك لمعاناته من تسع إصابات أبعدته عن 69 مباراة لمدة 345 يومًا، قبل أن تظهر إيتزيار التي أنقذته وأعادته لأفضل صورة ممكنة.