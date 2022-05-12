مُفاجأَة .. لاعبو ألمانيا رفضوا فكرة الاحتجاج قبل مباراة اليابان!

حقيقة الاحتجاج الذي شتت ذهن ألمانيا!

قبل لحظات من انطلاق المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم ضد اليابان، غطى كل لاعبو المانشافت فمهم كطريقة احتجاجية على حظر الفيفا لشارة "One Love".

ووفقًا لقناة "Fox Sports "، ظهرت تقارير ألمانية تفيد بأن بعض اللاعبين لم يرغبوا بالقيام بأي احتجاج قبل انطلاق مشوارهم في المونديال.

وأفادت مقدمة البرامج التلفزيونية "إستر سيدلاكزيك" عن الشقاق في غرفة الملابس أثناء إجراء مقابلة مع مدير كرة القدم الألماني أوليفر بيرهوف.

حيث كشفت إستر أزمة الاحتجاج بين اللاعبين قائلة: "وفقًا لمصادرنا، لم يكن هناك موافقة جماعية على الإيماءة قبل مباراة اليابان وأنهم قلقون من أنها قد تُسبب مشاكل في الفريق، كان بإمكاننا أن نفعلها بشكل أفضل دون أدنى شك".

وأجابها أوليفر قائلًا: "من الواضح أن خيبة الأمل كبيرة ويمكن أن تشعر بالغضب لأنه بعد مشاهدة المباريات الثلاث أعتقد أنه كان في أيدينا البقاء على قيد الحياة في هذه المجموعة، لقد بدأت مع المباراة الأولى والتي كانت تزعجني أكثر من غيرها".

وأتم: "نحن جميعًا في نفس القارب، لا يتعلق الأمر بمن يقع اللوم هنا، قدم اللاعبون كل ما لديهم، لكن في النهاية عليك أن تدرك أن هذا ليس كافيا".

الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا ودع كأس العالم بعد هزيمة وتعادل وفوز ليفشل في الصعود إلى الأدوار الإقصائية، بعد أن احتل المركز الثالث خلف اليابان وإسبانيا.