مينيزيس مهددًا نجوم النصر بعقوبات قاسية: "البقاء للأفضل"

مينيزيس يحسم موقف عبد الفتاح آدم

يبدو أن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، يريد أن يفرض جوًا من الانضباط داخل فريقه، بالمعسكر المقام حاليًا في بلغاريا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويقيم نادي النصر معسكرًا خارجيًا في بلغاريا خلال الوقت الحالي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وأيضًا مباراة الفريق بدور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ما الذي حدث خلال اجتماع مينيزيس مع لاعبي النصر؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن مينيزيس لوح بفرض عقوبات متنوعة على أي لاعب سيتجاوز التعليمات خلال معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد.

المدرب البرتغالي طالب لاعبيه بضرورة الالتزام بالوقت أثناء الحضور إلى التدريبات، وأيضًا أوقات الوجبات المخصصة للاعبين خلال المعسكر.

مينيزس أبلغ اللاعبين هذه القرارات خلال اجتماعه معهم، وأكد عليهم أنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين الذين يعملون بجهد خلال فترة التدريبات، وإثبات أنفسهم، خاصة وأن هناك وجود أسماء مميزة، ليطبق مبدأ "البقاء للأفضل".

ما هو موقف مينيزيس من استمرار عبد الفتاح آدم مع النصر؟

وأضافت الصحيفة أن عبد الفتاح آدم مهاجم النصر، تلقى عرضين من ناديي التعاون والرائد من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه، طلب مينيزيس من إدارة النصر، التريث حول مصير عبد الفتاح آدم، حتى ضمان ت ل تدريبات الفريق، قبل اتخاذ قرار إعارته أو استمراره.قييمه خلا

ما هو موقف النصر من الصفقات خلال الصيف الحالي؟

النصر أبرم بالفعل صفقتين، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي جوانزهو الصيني، والكاميروني فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي.

ومازالت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لديها الرغبة في التعاقد مع لاعبين جدد، حيث تشير التقارير إلى أن هناك مفاوضات مع البرازيلي باولينيو.

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