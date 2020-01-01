مينو رايولا يخطط لتوسيع نفوذه في هولندا

بي إس في أيندهوفن.. الهدف القادم لمينو رايولا

يريد وكيل الأعمال الشهير توسيع نفوذه أكتر في هولندا، فبعدما خطف الأضواء هناك من خلال بوابة أياكس أمستردام، تعد المحطة القادمة هي التوغل داخل بي إس في أيندهوفن.

وكان موكله ماتياس دي ليخت قد كسر الرقم القياسي كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم والمسجل باسم فيرجيل فان دايك في الصيف الماضي، قبل أن يحطم رقمه هاري ماجواير.

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أما بالنسبة لأيندهوفن، فوفقًا لمصادر صحفية هولندية، يريد رايولا إضافة نجم الفريق دينزل دومفريس إلى قائمة اللاعبين الذين يشرف على أمورهم.

وتحدث رايولا مع الوكيل الحالي لدومفريس وهو سانتي كولك واتفقا على نقل وكالة أعمال اللاعب إلى الإيطالي المحنك والمتمرس.

ويعد رايولا وكيلًا لأعمال عدد من لاعبي أيندهوفن، وهم بابلو روزاريو ودونييل مالين ومؤخرًا انضم إليهما الشاب محمد أمين إحتارين.

ويعد رايولا وكيلًا لأعمال المدير الفني للفريق مارك فان بوميل، مما يسهل عليه ضم المزيد من لاعبي بي إس في أيندهوفن إلى حوزته.

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يذكر أن عقد دويفريس والبالغ من العمر 23 عامًا فقط يمتد إلى صيف العام 2023، كما يعد اللاعب محط أنظار العديد من أندية البريميرليج والدوري الإيطالي.