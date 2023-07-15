"الحمد لله" و"من يساعد هذا الأخ" .. ديباي وبوجبا يردان على براءة ميندي

المدافع الفرنسي حديث العالم منذ مساء الجمعة

علق النجمان بول بوجبا وممفيس ديباي، لاعبا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على التوالي، على حكم براءة بنجامين ميندي من الاتهامات بالاغتصاب.

لاعب مانشستر سيتي السابق أصدر القضاء حكماً مساء الجمعة لصالحه في التهم من سيدتين بتعرضهما للاغتصاب في منزله أثناء فترة وباء كورونا. اقرأ التفاصيل هنا.

وقام بوجبا بنشر محادثة تمت مباشرة مع مواطنه الفرنسي عقب إعلان الحكم على إنستجرام وعلق كاتباً: "الحمد لله، سعيد من أجلك يا أخي، كل من تحدث عنك بالسوء الآن أريد أن أراه ينظف سمعتك وأنتظر عودتك سريعاً للملاعب".

الهولندي ديباي كان قوياً في رده عبر رسالة أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعية كتب فيها: "بنجامين ميندي، كل القضايا تم تجاهلها، ماذا سيحدث الآن، من سيساعد هذا الأخ على التعافي ومن مسؤول عن صورته التي شوهت".

وأتبع: "من سيعيد له مشواره وكل السنوات التي استثمرها كلاعب محترف، لم أتحدث عن الموضوع لعدم كفاية الأدلة من قبل، ولكن تحدثت معه وهو في السجن وواجهته في الملعب ولم يظهر كشخص شرير، لا يمكن قبول ذلك لنا كرياضيين ويجب أن لا ندير رؤوسنا".