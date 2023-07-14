من المسؤول عن ضياع مشواره الكروي؟ براءة مندي من كل تهم الاغتصاب!

بعد 3 أعوام من التحقيقات.. البراءة تثبت نهائيًا

بشكل رسمي مرة أخرى، تمت تبرئة الفرنسي بنجامين مندي من تهمتي الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب اللتين اتهم بهما في أكتوبر 2020، وتم زعم حدوث ذلك في واقعتين منفصلتين.

وقد أنكرت هيئة المحلفين المكونة من ستة رجال وست سيدات في محكمة "تشيستر كراون" هذه التهم، وأكدت أن اللقاءات بين الطرفين في الحالتين "كانت بالتراضي".

ووفقًا لشبكة "سكاي" فإن مندي كان يبكي بشدة بعد سماع الحكم حيث خرج من المحكمة وهو يعانق أصدقاءه الذين كانوا هناك لدعمه.

وقال بيان تلاه محاموه خارج المحكمة إن مندي "يود أن يشكر أعضاء هيئة المحلفين لتركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلاً من الشائعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية".

وقالوا إن مندي ظل قويًا لما يقرب ثلاث سنوات منذ أن بدأت الشرطة التحقيق في المزاعم الموجهة ضده، لكن القضية "كان لها حتمًا تأثير خطير عليه".

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وأكد البيان: "هذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها السيد مندي وتثبت براءته من قبل هيئة محلفين، إنه مسرور لأن كل المحلفين توصلوا إلى الحكم الصحيح".