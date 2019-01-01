ميليسي : إدارة الهلال تجاهلت تجديد عقدي وأرحب بالعودة للفريق

عقب نهائي دوري أبطال آسيا اتفقت مع إدارة الهلال وقتها على التجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، محترف الهلال السابق ولاعب الظفرة الإماراتي الحالي، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن نادي الهلال.

وفي حوار مع "دورس بلس" الناقل الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أشار ميليسي إلى كواليس رحيله عن الزعيم، وكذلك موقفه من العودة للفريق من جديد.

ميليسي قال في تصريحاته : "عقب نهائي دوري أبطال آسيا اتفقت مع إدارة الهلال وقتها على التجديد، ولكن الإدارة تغيرت ولم يتحدث معي أحد من الإدارة الجديدة، وتلقيت عرضًا من الظفرة ورحلت عن النادي.

الحكم الأردني أدهم مخادمة سيدير مباراة #الهلال أمام #الدحيل القطري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/RC3UKRsnfy — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

ورداً على إمكانية العودة للزعيم من جديد قال : "لو عرض الهلال عليّ ذلك سأكون فخورًا بالعودة وارتداء قميصه من جديد، وبالتأكيد سأكون سعيدًا في حال حدوث ذلك".

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كما نفى ميليسي وجود أي مفاوضات بشأن التعاقد مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، نافيًا هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

يُذكر أن اللاعب الأوروجويني قد عن الهلال عقب تحقيق لقب دوري المحترفين في موسمين متتاليين، بالإضافة إلى كأس الملك، والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي خسره الفريق الأزرق أمام أوراوا الياباني.