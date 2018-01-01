ميلو فخور بكلمات ميسي ويُصلي لعودة نيمار

لاعب وسط البارسا يتحدث عن إصابته واللعب بجانب ميسي وعودة نيمار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى آرثور ميلو رغبته الشديدة في عودة نيمار لبرشلونة بعدما غادره لباريس سان جيرمان قبل موسمين، موضحًا أنه يبذل قصارى جهده في هذا الجانب.

وأجرى لاعب وسط برشلونة حوارًا مع صحيفة موندو ديبورتيفو بدأه بالتأكيد على سعادته بعودته من الإصابة واللعب على ملعب كامب نو من جديد، موضحًا أن التوقف عن اللعب جاء لعدم تفاقم الإصابة العضلية التي عانى منها وأن ذلك كان بالاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق.

وعن التغييرات التي طرأت على حياته منذ ارتدى قميص البلوجرانا، قال ميلو "كل شيء في حياتي تغير، داخل وخارج الملعب. الاهتمام الإعلامي، المسؤولية التي زادت لأنني ألعب في أحد أفضل أندية العالم. لقد أصبحت محترفًا أكثر".

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وتحدث اللاعب عن شعوره حين سمع ليونيل ميسي يقول أنه اللاعب الذي أراد ضمه للبارسا قائلًا "توقعت في البداية أنها مزحة، لأن أبي من نقل لي الخبر وكان معتادًا على المزاح كثيرًا. رددت عليه "كفى، كفى، كفى مزاح". لكنه أخبرني بأن الأمر حقيقي وبعدها ذهبت للحاسوب ورأيت الخبر مكتوبًا ثم شاهدت الفيديو الخاص به".

"هنا تملكتني الدهشة. أن تحظى بتلك الكلمات الرائعة من أفضل لاعب في التاريخ .. كانت 10 لحظات من المجد بالنسبة لي. لقد ساعدتني كلماته كثيرًا لأنها منحتني الثقة، علي أن أشكره للحب الذي أظهره تجاهي، مثله مثل جميع اللاعبين".

وأضاف حول اللعب بجانب ميسي "اللعب بجانبه يعطي شعورًا مختلطًا بين السعادة والجنون. كنت أتخيل الأمر سابقًا حين أراه على التلفاز، والآن أنا وسط العديد من النجوم .. ميسي، بيكيه وبوسكيتش. أظن أن على أحدهم قرصي لأتأكد أن هذا حقيقي وأنني ألعب بجانبه".

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أخيرًا قال صاحب الـ22 عامًا عن إمكانية عودة نيمار للبارسا "أنا أصلي من أجل عودته، فهو أحد النجوم الكبار ولا جدال على هذا، وأعتقد أنه كان أحد أفضل اللاعبين في البارسا. شخصيًا أبذل قصارى جهدي لإعادته للفريق، لكنها حياته وهو يعلم ما الذي يتوجب عليه فعله".

"أنا لا أعلم إن كان هناك مفاوضات لعودته أم لا، ولا أعلم مدى قوة تلك المفاوضات. لكنه صديق شخصي ولاعب محترف أقدره كثيرًا وسأكون سعيدًا جدًا لو عاد للعب هنا".