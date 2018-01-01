قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

المدافع لم يلعب سوى مباراة واحدة هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم إعلان الجهاز الطبي لبرشلونة عن عودة صامويل أومتيتي لملعب كامب نو لاستكمال برنامجه العلاجي، إلا أن هناك قلق داخل البيت الكتالوني من إصابة المدافع الفرنسي.

وما يُثير ذلك القلق في البارسا حسب صحيفة سبورت هو تعرض أومتيتي لمثل تلك الإصابة في غضروف الركبة وتآكله وهو لم يبلغ الـ25 من عُمره بعد، إذ كان ذلك التآكل في الغضروف هو السبب في اعتزال كارلس بويول.

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ولم يلعب بطل العالم مع فرنسا سوى مباراة واحدة مع برشلونة منذ 28 سبتمبر الماضي، كانت ضد أتليتكو مدريد في العاصمة الإسبانية، وقد تحدث البعض عن حاجته لإجراء عملية جراحية لعلاج ركبته، خاصة أنه كان يعاني من آلام منذ مايو الماضي.

ويدور الحديث في البارسا عن أن أومتيتي أضاع الوقت بعدم الخضوع لتدخل جراحي بعد نهاية مونديال روسيا، وأنه لو فعل هذا لكان في الملعب حاليًا.

أخيرًا أوضحت الصحيفة أن العلاج الطبيعي والتمارين الخاصة لتقوية العضلات قد لا تكون كافية لعلاج المشكلة وأن إعادة إنتاج الغضروف ليست بالعملية السهلة، لذا هناك شيء من القلق من الحاجة لتدخل جراحي قد يُبعد اللاعب لفترة أطول.