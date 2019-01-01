ميلنر: ليفربول محظوظ بما يمتلكه من لاعبين

سعادة كبيرة لدى النجم الإنجليزي بعد الفوز الهام على بورنموث في الدوري الإنجليزي

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، أن فريقه محظوظاً بما يمتلكه حاليا من نجوم بصفوفه.

ليفربول استعاد هيمنته على صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعد الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة.

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الأهداف جاءت عن طريق ساديو ماني، محمد صلاح وفينالدوم الثالث على الترتيب.

وقال ميلنر بعد المباراة:"تعثرنا في بعض الأوقات وكان يمكننا تسجيل أكثر من ذلك".

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وأضاف:"نحن محظوظون جداً بامتلاك الفريق الحالي من اللاعبين، هناك تفاهم كبير وأداء جيد".

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وعن الجمهور:"يمثلون اللاعب رقم 12 لنا وليس لهم مثيل أبداً في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة، مقابل 62 لمانشستر سيتي الثاني الذي يلعب ضد تشيلسي بنفس الجولة.