ميلنر: لا يمكن لليفربول أن يقدم كرة قدم جميلة دائمًا

نائب القائد يتحدث..

عبّر جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، عن سعادته بالفوز الذي حققه الريدز على واتفورد، واعتبر أن تقديم أداء مميز غاية من الصعب إدراكها في جميع مباريات الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح منح ليفربول انتصارًا ثمينًا بهدفين من إحرازه في شباك واتفورد، لتواصل كتيبة يورجن كلوب تربعها على عرش صدارة البريميرليج وتوسع الفارق مع الوصيف ليستر سيتي الذي تعثر بالتعادل مع نوريتش سيتي، ليصبح 10 نقاط.

ميلنر تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لقد واجهنا خصمًا كان لديه الاستعداد لتقديم مباراة قوية، لديهم مدرب جديد، نحن نعرف ما سيشكله المدرب الجديد لهم. إنهم يقضون وقتًا سيئًا لكننا علمنا أن المباراة ستكون صعبة، وقد حدث ذلك.".

جيمس ميلنر جدد تعاقده مساء الجمعة ليبقى داخل الأنفيلد حتى 2022، في الوقت الذي جدد أيضًا المدرب يورجن كلوب عقده ليستمر حتى 2024، وقد بدت علامات السعادة على الثنائي واضحة اليوم أمام واتفورد.

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يُضيف ميلنر في حديثه بقوله"لا يمكن أن نقدم كرة قدم جميلة في جميع الأوقات، ولكن النتيجة أيضًا مهمة لا سيما وأننا قاتلنا وأظهرنا ذلك بوضوح في المباراة.".

يجدر الإشارة إلى أن مباراة واتفورد هي الأخيرة لليفر محليًا قبل التوجه إلى كأس العالم للأندية، عندما يلتقي بطل دوري أبطال أوروبا بمونتيري المكسيكي في نصف النهائي.

وفي حال أن انتصر الريدز على النادي المكسيكي، فسوف يتعين عليه مواجهة الفائز من الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي، بعد انتصار الزعيم على الترجي في الدور الثاني بهدف نظيف.