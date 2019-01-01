ميلنر: علينا ضغط كبير في ليفربول ونصب تركيزنا على القادم

جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول يؤكد أنه سيحاول منح خبراته لزملائه في الفريق قبل تلك المرحلة الحاسمة من الموسم في المنافسة على كل البطولات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته الكبيرة لوصول الريدز لتلك المرحلة من الموسم وهم ينافسون على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق يتعرض لضغط كبير في الفترة الأخيرة.

ميلنر.. تميمة حظ ليفربولhttps://t.co/0JxKsenkA6 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) March 17, 2019

وقال ميلنر: "من مهامي في ليفربول أن أساعد الجميع، فأنا واحد من هؤلاء الأكبر عمرًا في الفريق، صحيح أنني لست الأكبر على الإطلاق لكنه لا يزال واجبي".

وأضاف: "سنحاول أن نستمر في اللعب بنفس الشكل الذي نلعب به، وأن نقدم مستويات جيدة ونبقي على الأمور في أفضل الأحوال، لكن لا نريد أن نضع الكثير من الضغوط على أنفسنا".

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وأكمل: "غرفة الملابس بها الكثير من النجوم الكبار الذين يضعون الضغوط على أنفسهم، لذلك علينا أن نضع كل تركيزنا على الفترة المقبلة لنستمر في التقدم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة مؤجلة.