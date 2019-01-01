كلوب: ليفربول أراد التواجد في هذا الموقف بنهاية الموسم

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على قدرة فريقه في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي رغم صعوبة المنافسة مع مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على سعادته بتواجد الفريق في موقف المنافس خلال ذلك الوقت من الموسم قبل نهاية البريميرليج بأسابيع قليلة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق ضد توتنهام في الدوري وقال كلوب: "الجميع عاد للتدريبات من جديد بشكل طبيعي بالأمس عدا البرازيليون تأخروا قليلًا وتدربوا أقل من الجميع، لكن أمامهم اليوم وغدًا في التدريبات، ولا نعاني من إصابات في التوقف الدولي، ذلك أمر جديد".

وأضاف: "الجميع استفاد من فترة الراحة التي حصلنا عليها، بالأخص محمد صلاح لقد استفاد منها بنسبة 100% ومعه من لم يعملوا في فترة التوقف الدولي".

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وأكمل عن مواجهة توتنهام مؤكدًا على صعوبتها وقدرات المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو الفنية الكبيرة وامتلاك الفريق لعناصر قوية.

وقال عن توتنهام: "هم يمرون بأوقات مثيرة فملعبهم الجديد يبدو مذهلًا، لقد خاضوا آخر مباراة لهم في الدوري منذ ثلاثة أسابيع ولا أشعر أنهم سيتقبلوا التعرض للخسارة، نتوقع أن يقدموا مباراة أقوى مما يتوقع الجميع، فهم فريق من الطراز الأول".

وأضاف عن بوتشيتينو: "هو يقوم بعمل رائع مع الفريق في ظل أنهم لم يقوموا بالتحرك في سوق الانتقالات، لابد أنه كان سيحب بعض الصفقات الجديدة، لكنني أحترم طريقة عملهم للغاية، لقد كان عليهم أن يدفعوا الكثير من الأموال في الملعب الجديد".

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وأكمل عن حالات العنصرية: "لو تعرض فريقي لحوادث عنصرية من مدرج كامل سأقوم بسحبهم من الملعب فورًا، ذلك أمر محزن للغاية، ولا يمكننا أن نتجاهله".

وأكد كلوب في تصريحاته أن الثلاثي المصاب ألكسندر أرنولد وجو جوميز وشاكيري قد عادوا جميعًا للتدريبات بعد عودتهم من الإصابة.

وقال: "سنرى كيف ستكون ردود أفعالهم، لقد كانوا في حاجة للعلاج واعادة التأهيل، جو يعود بعد اصابة 15 أسبوع، لكنه يبدو بشكل جيد، جميعهم بخير وسيخوضون مرانًا آخر اليوم".

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وأضاف عن المنافسة: "ننافس على بطولتين وسنقوم بكل شيء يمكننا القيام به من أجلهما، لكنني لن أضع على نفسي وعلى الفريق الضغوط وأمنح توتنهام الأفضلية بالحديث عن أننا يجب علينا الفوز بالمباراة أمامهم، لقد أردنا أن نكون في ذلك الموقف بهذا الوقت من الموسم وأن ننافس".

واختتم تصريحاته: "فريقي يمتلك المهارة والقدرات والشخصية المناسبة، لكن كل ذلك شيء والإيمان في القدرة على الفوز أمر آخر تمامًا، والمشكلة أنهم في مانشستر سيتي يؤمنون أيضًا، نريد أن نجعل الـ 13 من مايو يومًا كبيرًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة مؤجلة.