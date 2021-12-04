ميلان يلجأ لمدافع برشلونة لتعويض إصابة كيير

بدأ نادي ميلان الإيطالي، في التفكير بالحلول المطروحة أمامه من أجل التعاقد مع مدافع بديل للدنماركي المصاب سيمون كيير.

ميلان أعلن في بيان رسمي، أن كيير سيخضع لعملية جراحية في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام جنوى يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ستة أشهر، مما أجبر ميلان على النظر إلى السوق للبحث عن بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقًا لرودي جاليتي الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فإن الأنظار تتجه الآن نحو مدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

المدافع الفرنسي يعتبر من المهمشين بالنادي الكتالوني منذ فترة طويلة، ومن المتوقع ترحيبه بهذه الخطوة للعب بانتظام.

خيار أومتيتي يعتبر هو المفضل لميلان في الوقت الحالي لدعم تشكيل المدرب ستيفانو بيولي، بسبب انخفاض تكلفته وإمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفي حالة الفشل في ضم أومتيتي، قد يلجأ ميلان لحلول أخرى مثل جليسون بريمير لاعب تورينو، أو لويز فيليبي مدافع لاتسيو بسبب انتهاء عقودهما قريبًا وانخفاض تكلفة كل منهما.

يذكر أن أومتيتي كان قريبًا من الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، لكن إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا منحته فرصة أخيرة لإثبات نفسه.

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